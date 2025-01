Baroni a Dazn: «Non abbiamo mai mollato nelle difficoltà. Oggi era un crocevia importante, ai ragazzi dico questo»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo il match contro il Verona ai microfoni di Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Verona–Lazio, Marco Baroni ha parlato così del match di questo pomeriggio:

APPROCCIO IMMEDIATO – «Mi aspettavo che la squadra facesse questa partita con questo atteggiamento. Era una gara importante, un crocevia, volevamo questo tipo di prestazione con attenzione e qualità. Sono contento per i ragazzi, ci serviva più che la vittoria una prestazione così e l’abbiamo centrata. Ancora complimenti alla squadra».

SODDISFATTO DELL’INTERPRETAZIONE – «Mi è piaciuto l’altruismo. La squadra deve lavorare così, prepariamo questo in settimana e dà fastidio all’avversario. Nelle distanze e nella mobilità che inneschiamo con certi movimenti possiamo mettere in difficoltà l’avversario. Non era una partita così scontata, la squadra l’ha resa più facile con questa prestazione. Il Verona è andato in difficoltà con la nostra mobilità, sono contento per i nostri tifosi, era importante questo risultato».

ZACCAGNI – «Non mi piace l’esterno in ampiezza, quella deve prenderla il terzino. Ci servono dei vertici, loro sono bravi nella mobilità all’interno del campo. E’ una delle cose su cui lavoriamo, Zac è bravo nel saperlo fare. Ma tutta la squadra si è mossa oggi molto bene, devo rifare i complimenti ai ragazzi».

SI STA LASCIANDO ANDARE – «Io sento l’affetto, non il peso ma la responsabilità. Questo mi dà grande stimolo, grande energia con staff e squadra. Preferisco rimanere molto attento sul percorso, lì se non sbagliamo… so che dal primo giorno si gioca per i tifosi, l’ho detto perchè sono il fulcro di tutto. Abbiamo passato un momento con qualche battuta d’arresto, ora la squadra deve tornare a lavorare e a credere. Ma non abbiamo mai mollato, anche se abbiamo avuto assenze importanti. Ho visto un volto della squadra che vedevo per la prima volta, una squadra rimasta sempre centrata e che non ha mai abbassato la testa».