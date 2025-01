Baroni a Dazn: «Abbiamo sbagliato il primo tempo, peccato. Sostituzione Dele-Bashiru? Rispondo così»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match con la Fiorentina: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo Lazio Fiorentina. Le parole del tecnico dei biancocelesti.

PAROLE – «Peccato perché abbiamo sbagliato nel primo tempo. I due gol erano evitabili, mi prendo il secondo tempo che ha fatto la squadra. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Non mi piace l’alibi delle Coppe, quando parlo di mentalità parlo di questo. Dobbiamo essere più attenti, è compito mio lavorare su queste cose. Dobbiamo analizzare insieme queste situazioni, però nel secondo tempo abbiamo dato tanto. Con un pizzico in più di lucidità si poteva rimettere in piedi la partita. Ho sbagliato sicuramente, ma ho detto soltanto che volevo non si perdesse tempo. Dele è andato in difficoltà perché eravamo molto bassi, non era la partita ideale per un giocatore che ha bisogno di spazi. Per questo l’ho cambiato».