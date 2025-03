Baroni, le parole del mister a fine partita con il Plzen

Baroni, alla fine della partita con la formazione ceca il mister biancoceleste esterna la sua soddisfazione per la qualificazione

Ai microfoni del canale della Lazio ossia Lsc alla fine della partita di Europa League con il Viktoria Plzen, ha parlato mister Baroni. Il tecnico biancoceleste esterna la sua gioia per il pass ai quarti e analizza anche la prestazione delle aquile durante la partita

PAROLE – Siamo felici e contenti. Principalmente per i nostri tifosi, il nostro popolo. La squadra ha fatto una partita di sofferenza, ci è mancato del ritmo ma la squadra l’ha interpretata bene. Peccato per il gol ma forse ci è servito, perché poi è uscita fuori la vera Lazio. Complimenti ai tifosi e a noi. Io lavoro a testa bassa, nell’umiltà e nel desiderio. Cerco di trasmettere tutto a questi ragazzi, sono orgoglioso di questo gruppo che crede nel lavoro che facciamo. Sono attaccato all’obiettivo della crescita di questa squadra

BODO GLIMT – Bodo Glimt? Poi ci penseremo, adesso abbiamo delle partite davanti. Voglio che questa squadra cresca di gara in gara, questo passaggio ci serve per crescere il livello, anche le nostre ambizioni. Dobbiamo recuperare il più possibile, domani faremo scarico ma ci saremo. Romagnoli prima punta? Vediamo (ride, ndr), adesso c’è fiducia. In un campionato io trovai anche sette reti in quel ruolo. Patric anche ha giocato bene, Taty è tornano ed è importante. Ma sono tutti vogliosi e important