Baroni a Sky: le parole dell’allenatore biancoceleste dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bodo Glimt

Termina il percorso in Europa League con una cocente sconfitta ai rigori per mano del Bodo Glimt. I biancocelesti hanno dato tutto e sulla loro prova si è espresso anche l’allenatore. Ecco quindi le dichiarazioni di Baroni a Sky dopo l’eliminazione della Lazio:

PARTITA – «C’è dolore perché meritavamo di passare il turno. La squadra ha fatto una prestazione straordinaria, abbiamo creato occasioni e avuto la capacità di togliere al loro gioco l’aggressività. Abbiamo avuto tante occasioni da gol. Mi dispiace per come è finita, ma sono orgoglioso dei ragazzi, della squadra. Ringrazio il pubblico meraviglioso e faccio i complimenti a tutti, anche a chi ha calciato i rigori».

RIGORI – «È chiaro che sui rigori ci sono tanti fattori. Chi si sente sereno ha calciato, tutti attaccanti che avevano energie fresche, ma non dobbiamo colpevolizzarli. Sono giovani. Il Taty si sentiva di calciarlo, ma alla fine della partita era distrutto. Tutti però ci servono e dobbiamo dare loro fiducia ed energie per il campionato, che ha scontri importanti».

TAVARES – «Nuno è uscito piangendo, lo stadio lo ha acclamato. È un giocatore importante e sta passando un momento difficile. Un infortunio così metterebbe chiunque in difficoltà. Oggi ne abbiamo parlato insieme, visto che secondo me c’era la necessità della sua presenza. Lui mi ha detto che si sentiva di entrare e ora dovremo valutare questa nuova ricaduta. Dispiace perché abbiamo anche sprecato un doppio cambio. Ora bisogna recuperare il giocatore e la squadra, perché hanno dato tutto».

STAGIONE – «La partita d’andata la rigiocherei sicuramente volentieri. Era difficile stare in piedi e avere il controllo dei movimenti; è chiaro che quella partita, in quel campo e con quelle condizioni, ha influito molto. Peccato, perché la prestazione di oggi sarebbe bastata. Oggi abbiamo fatto calcio, creato molto. Io non chiedo di poter chiedere di più alla squadra dopo questa prestazione. Anche il pubblico lo ha riconosciuto a fine partita. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi».

ORGOGLIO – «Questa squadra ha un bel gruppo che lavora. Ora c’è tanta delusione e dolore fisico per aver dato tutto e aver buttato tutte le energie che avevamo. È difficile ripartire, ma dobbiamo farlo subito in campionato. Abbiamo una trasferta e dovrò sfruttare le energie di tutti. Sono orgoglioso di loro; l’ho detto ai ragazzi prima di battere i rigori. Il ringraziamento più bello è quello dimostrato sul campo, perché la squadra ha fatto qualcosa di straordinario, come avevo chiesto, e questo va riconosciuto».