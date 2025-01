Baroni a Sky: «I complimenti sono per i miei ragazzi; il calcio passa dal pallone: ottenere qualcosa passa da lì»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in Europa League con la Real Sociedad

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Lazio Real Sociedad. Di seguito le sue parole.

COMPLIMENTI – «Voglio girare i complimenti ai ragazzi. Non voglio che passi per normale il percorso dei ragazzi, io sono orgoglioso di loro. Anche nei momenti di difficoltà numerica la squadra mi stimola continuamente, orgoglioso di allenare questo gruppo. Non abbiamo fatto ancora niente, c’è tanto lavoro, ma so che posso contare su un gruppo che ha fame e ha voglia di migliorarsi».

SI PUO’ DIRE CHE SONO TRA I FAVORITI – «Più che dirlo bisogna farlo. Il calcio si gioca su un pallone: ottenere qualcosa di importante passa da lì. E questo giocare sul pallone è una mentalità che costruisci in settimana: non dare per scontato niente, arrivare in campo e il primo a dover volere pretendere di più è il calciatore perchè questo è un gioco meraviglioso, ma non devi mai mollare niente, perchè il momento in cui pensi di aver ottenuto qualcosa è il momento in cui l’hai perso. Quindi lavoro, convinzione e crescita costante».

INFORTUNIO TAVARES – «Non dovrebbe essere niente di importante. Per fortuna sembra essersi fermato nel momento giusto. Per noi è importante per come giochiamo sugli esterni. Domani faremo le verifiche».

C’É UN GIOCATORE CHE É MIGLIORATO IN MANIERA SENSIBILE – «É una bella domanda, ma dal primo giorno io ho detto che non ho mai allenato una squadra così forte, ma quando trasferisci fiducia e convinzione. É un gruppo che mi ha sorpreso per la forza e la gioia che mette nel lavoro. La squadra gioca divertendosi, si allena divertendosi. Questo è un gioco belissimo e chi ci vede deve sentire il transfer emozionale. Quando parlo di giocatori emotivi mi riferisco a questo: l’emotività di un giocatore la vedi per come si spende e si decica. Sarei in difficoltà a fare un nome. Zaccagni per tutti è il nostro capitano, ma dento la squadra ho tanti capitani».

PRESSING DELLE PUNTE SU ZUBIMENDI – «Volevamo portare la pressione a uomo cinque fuori su cinque sotto. Quando l’abbiamo fatto abbiamo recuperato palla alta. Lo chiedo sempre alla squadra, specie con tanti giocatori di qualità. Occorreva un particolare lavoro delle punte che lo hanno fatto bene. Zubimendi è un giocatore forte, che fa girare la squadra, quindi fondamentale il lavoro dei due attaccanti».

GESTIONE DEL MOMENTO DIFFICILE – «Io credo che nei momenti difficili si vedono le squadre ed è un passaggio importante. La squadra lo ha metabolizzato. Puoi perdere nel punteggio, ma non nella prestazione. É vero che abbiamo fatto dei tempi non alla nostra altezza, ma la squadra ha sempre avuto reazioni importante. All’interno della prestazione non devi uscire sconfitto».