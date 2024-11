Baroni a Sky: «Domani nessun calo di concentrazione, abbiamo alcune assenze, ma il bello del nostro lavoro è giocare queste partite»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida dei biancocelesti con il Lugodorets in Europa League

PARTITA – «Io escludo cali di concentrazione, la squadra è matura e sa che domani è una partita di grandissima importanza dove l’avversario è di livello e ha tutte le carte per metterti in difficoltà. Occorrerà una grande prestazione e noi dobbiamo stare li dentro e non dobbiamo assolutamente sbagliarla».

PREPARAZIONE – «Poco lavoro, ieri abbiamo fatto un buon allenamento e oggi la rifinitura, qualche giocatore che ieri non era in perfette condizioni è disponibile oggi. Dobbiamo tutti essere centrati sull’obiettivo e la partita, sono gare in cui ci possono essere inciampi se le sottovaluti. Ma non credo perché questo è un gruppo maturo, che ha fame, voglia e non vede l’ora di andare in campo».

ASSENTI E INFORTUNI – «Abbiamo qualche defezione che vogliamo valutare, laddove possono esserci dei rischi cerchiamo di abbassarli con un part time o magari non utilizzandoli in questa gara».

IMPEGNO EUROPEO – «Credo che il bello del nostro lavoro è che abbiamo sempre una gara lì, di nuovo. Quando ho detto che non abbiamo tempo per il lavoro, poche sedute però da questo punto di vista si può migliorare e lavorare. Lo dobbiamo pretendere».

NOSLIN – «Io l’ho anche messo in difficoltà, ha cambiato molto ruoli e non è facile. Ha fatto bene, ma va centrato e può far vedere il suo valore perché ne ha tanto».