Baroni a Sky: «Porto avversario di livello internazionale. Vogliamo questa cosa»

Intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Europa League tra Lazio e Porto, Marco Baroni ha parlato così della sfida di domani sera:

PAROLE – «Affrontiamo un avversario di valore internazionale, una squadra forte. Sarà difficile e la squadra dovrà fare una partita di grandissimo livello perché in queste gare occorre principalmente questo.

È un test importante per la difficoltà, per la bellezza e lo spessore dell’incontro. C’è anche l’aspetto della classifica, ma quello primario è la nostra voglia di confrontarci con una gara di questo livello. Ecco perché la squadra dovrà stare dentro la prestazione.

La squadra ha fatto bene, è ripartita nel secondo tempo dopo il gol che è stato anche abbastanza causale. Il Cagliari ha tirato una volta in porta e la rete è arrivata su una deviazione. I ragazzi sono ripartiti con il piglio di chi vuole subito rimettere il risultato in vantaggio e infatti anche prima del rigore sono arrivate altre occasioni. Questo ti fa capire che non siamo mai usciti dalla partita nonostante il Cagliari ci abbia creato delle difficoltà, basta vedere i tanti ammoniti. I rossoblù hanno fatto una prova di spessore ma lo sapevamo, perché sono molto solidi.

Come ho detto all’inizio, l’aspetto dei doppi esterni e della punta non cambia. In mezzo al campo possiamo avere un vertice basso o alto, un calciatore più o meno offensivo ed è questa l’unica variante che possiamo portare all’interno della partita. Ed è anche una situazione che si può leggere in base a come si evolve il match».