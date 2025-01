Baroni a LSC: «Ecco che partita mi aspetto questa sera dalla squadra contro la Real Sociedad»

Baroni, a pochi minuti dalla sfida interna contro la Real Sociedad il mister esterna a caldo le sue considerazioni della vigilia: le sue parole

Finalmente ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, tra poco la Lazio torna in campo per la sfida interna di Europa League fondamentale con la Real Sociedad. Ai microfoni di LSC ha parlato mister Baroni il quale rilascia alcune dichiarazioni della vigilia dei biancocelesti, sottolineando quale partita si aspetta dai suoi ragazzi questa sera contro la formazione spagnola

PAROLE – Abbiamo qualche uomo contato in difesa, ma ho fatto le mie scelte. Dobbaimo ancora dare spazio part-time a Pedro, così come a Noslin. Non devo rischiare niente. Bisogna mettere in campo una grande prestazione oggi perché è una gara complicata contro una squadra di ottimo livello. Occorrerà la miglior Lazio. Questi sono degli step bellissimi e importanti, dobbiamo volere partite del genere. Ci vorrà compattezza, umiltà e lavorare nelle distanze, perché è così che si affrontano club come la Real Sociedad. Classifica? C’è da fare un passo fondamentale oggi. Siamo contenti del percorso fino adesso ma non abbiamo fatto niente. Giochiamo come se non ci fosse un domani