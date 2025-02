Baroni Lazio, il tecnico si conferma l’anti Conte: due gran gol fatti, due presi assurdi, ecco le pagelle del tecnico

Baroni Lazio, le pagelle del tecnico biancoceleste dopo il pareggio contro il Napoli all’Olimpico: qualità, coraggio, ma anche errori

Dopo due vittorie la Lazio chiude la trilogia con il Napoli con un pareggio e Marco Baroni si conferma la kryptonite – come nota Tuttosport – di Antonio Conte. La Lazio è coraggiosa e mostra grande qualità come si vede nei due gol. Dietro qualche problema, i gol presi sono errori abbastanza assurdi: ecco le pagelle del tecnico

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «La Lazio incassa due gol abbastanza assurdi e ne segna due molto belli: sono estremi che spiegano il mezzo voto in più rispetto a Conte».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Lazio estrosa e coraggiosa, manca ancora un senso di pienezza e concretezza nei big match. Certo, la pollaggine di alcuni gol…».

TUTTOSPORT 6.5 – «È la kryptonite di Conte. Squadra coraggiosa e arrembante, ai punti forse meriterebbe di vincerla, paga alcuni errori dei singoli».

IL MESSAGGERO 7 – «Dopo due vittorie contro Conte, arriva un pari meritato. Provedel, con il suo doppio errore, gli ha rovinato il piano di viaggio verso la vittoria Champions. Ora deve scegliere con chi sostituire il Taty: Noslin non ci sembra il massimo».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Rischia di perdere, ma alla fine, anche con i cambi, riacciuffa un pareggio strameritato. Non tutti sono in serata, ma la sua è una squadra che non molla mai. Anche stavolta con la capolista la sua Lazio fa un figurone».