Baroni Lazio, le pagelle post derby: «Sbaglia l’atteggiamento e Ranieri lo incarta. Kamikaze». I giornali non perdonano e ci vanno giù duri!

Baroni Lazio, le pagelle post derby del tecnico dei biancocelesti: i giudizi dopo la sconfitta subita contro la Roma di Ranieri

I giornali sportivi oggi in edicola stilano le pagelle di Marco Baroni dopo il ko della sua Lazio contro la Roma nel derby. I giudizi sul tecnico toscano.

MESSAGGERO 4 – Non vuole snaturare la Lazio, ma la lezione con l’Inter aveva insegnato altro. Serve equilibrio oltre il coraggio, il 4-2-3-1 è un autogol servito alla Roma in contropiede, davvero su un piatto d’argento. Kamikaze.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – La Lazio non pressa, ma ha il baricentro alto e subisce il lancio lungo. L’atteggiamento in partenza è sbagliato e costa due gol. Ranieri gli incarta il derby, guadagnando la superiorità a centrocampo. La reazione non basta per riaprire la partita. L’anima si vede, il progetto va avanti, serve una scelta più chiara sul modulo. Meglio le due punte centrali, altrimenti vero 4-3-3 (come con l’Atalanta).

GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Debutto amaro nel derby. Lazio timida e impacciata all’inizio, poco lucida dopo. Non trova adeguate contromisure alle mosse di Ranieri.