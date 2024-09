Baroni: «Lazio sfida bellissima. Immobile, Zaccagni capitano e tifosi: vi RACCONTO tutto». Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Dazn, nello speciale Inside Serie A, Marco Baroni ha così parlato della sua Lazio:

LAZIO – «La Lazio è una sfida bellissima, appassionante, per la quale io e il mio staff daremo tutto quello che abbiamo. Se me la sono meritata? Io non sono auto-celebrativo, penso di essere arrivato qua attraverso il lavoro e questa è l’unica cosa che ci porterà avanti. Dedizione al lavoro, applicazione, valori importanti che cercheremo di trasferire alla squadra. È chiaro che le squadre non si costruiscono in un giorno, ma c’è tanta applicazione e questo è un acceleratore. Abbiamo goduto anche di una grande accoglienza da parte dell’ambiente, c’è sempre grande sostegno e questo è fondamentale. Dobbiamo essere noi la scintilla nel coinvolgere i nostri tifosi, nel dare alla gente quello che vuole vedere, una squadra prestativa e attaccata ai colori e che sa sudare la maglia».

LAVORO – «Io credo che nel mezzo c’è tanto lavoro e in questo momento non è possibile fare tutto bene, ma ho visto delle cose interessanti. Io ho grande fiducia, cerco di trasmetterla alla squadra, siamo consapevoli che ci saranno delle difficoltà, ma siamo pronti a sostenerle e ad affrontare. Questa è la cosa più importante, perché nel calcio esistono sempre le difficoltà e l’obiettivo è sempre quello di trovare la soluzione velocemente».

IMMOBILE – «Immobile, lo sappiamo tutti, è stato un grandissimo calciatore, ma nel calcio ci sono queste situazioni. La Lazio sarà sempre riconoscente per quello che ha fatto. Ora dobbiamo guardare avanti e far crescere i ragazzi che in questo momento hanno grande energia e applicazione per raggiungere gli obiettivi».

ZACCAGNI – «La fascia da capitano a Mattia è stata una mia scelta, ho già parlato di questa rappresentatività interna ed esterna. Io ho tanti capitani all’interno, ci sono giocatori che hanno dei valori altissimi dal punto di vista professionale e di esperienza, all’interno avrà il sostegno di tutti loro. Mi sembrava giusto perché è un ragazzo che si è legato fortemente a questa società, perché è in Nazionale ed è un riferimento, per questa rappresentatività esterno penso sia il giocatore ideale».

NOSLIN – «Deve migliorare in tantissime cose, perché è un ragazzo che si è appena affacciato in un calcio importante, l’anno scorso ha fatto un girone facendo gol e assist. Ha la bellezza di essere pulito, un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli offensivi, lo fa con energia, con qualità. Anche lui deve lavorare ed essere consapevole che la Lazio è uno step importante che non deve farsi sfuggire».

DELE-BASHIRU – «È un ragazzo che ha tanta energia, ha qualità sia fisiche che tecniche importanti, deve crescere chiaramente da un punto di vista tattico, ma abbiamo bisogno di energia, di libertà. Lui è un ragazzo che ha queste caratteristiche, gioca un calcio moderno. Deve crescere e deve aver fiducia da parte mia, della squadra e di tutto l’ambiente».