Baroni Lazio, destini intrecciati ancora per molto? Ecco cosa filtra sul futuro del tecnico biancoceleste

Baroni Lazio, il connubio tra il tecnico e la sua squadra attuale dureranno ancora a lungo? Tutti gli aggiornamenti

Baroni Lazio è un a sfida che ad inizio anno ha sorpreso tutti i tifosi biancocelesti. il rendimento dell’ex tecnico del Verona sulla panchina degli aquilotti è stato importantissimo e decisamente impattante.

I risultati si sono attenutati nel corso del girone di ritorno dove sono mancate, almeno in parte, le energie alla squadra per un finale incredibile anche in Europa League. Ora però stando alle parole del Corriere dello Sport, l’allenatore toscano dovrà guadagnarsi la propria conferma in questo rush finale.

In caso di conferma la scadenza sarà procrastinata al 2027 ed includerebbe un compenso di un milione di euro più 100 mila euro di bonus (senza aumenti di capitali nella prossima stagione). Si discuterà anche dei piani di mercato, con o senza Champions, poiché la voce dell’allenatore avrà un peso diverso. Saranno quindi decisive queste ultime settimane per l’allenatore che, fino a qui, ha svolto un lavoro brillante.