Baroni a Mediaset: «Ci è mancato il gol ma non molliamo di un millimetro». E su Pellegrini...

Baroni, allenatore della Lazio, ha analizzato la sconfitta contro l’Inter nel post partita degli ottavi di finale della Coppa Italia

Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset nel post partita della sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio.

SULLA GARA – «Siamo dispiaciuti perchè dovevamo passare il turno, all’interno della nostra prestazione ci è mancato il gol. Ci dispiace, dobbiamo essere sereni e continuare e cercarlo come la squadra ha fatto oggi. Serve maggior fiducia negli ultimi metri. Si guarda sempre avanti, si guarda il lavoro, la crescita dei giovani, noi sappiamo benissimo il nostro percorso e siamo convinti di giocarcela fino in fondo. Dobbiamo farlo per noi e per i tifosi, non dobbiamo mollare di un millimetro».

SU PELLEGRINI – «Poteva andare in campo in Coppa Italia, il giocatore si è allenato con noi, è stata fatta una scelta inizialmente tecnica ma è un nostro giocatore e oggi è sceso in campo. Chi è disponibile e lavora viene in campo».

SU CASTELLANOS – «Dobbiamo lavorare su chi è presente, ci sono dei giovani e bisogna dargli fiducia. Loro stanno sentendo di più il peso perchè hanno fatto un salto importante, io ho molta fiducia nei miei ragazzi. Esco da questa partita rafforzato, tremendamente dispiaciuto ma si riparte come abbiamo sempre fatto».