Baroni-Fabiani, proseguono le tensioni tra tecnico e ds

La panchina di Baroni alla Lazio può saltare? Ecco tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti e sul proprio futuro

La Lazio potrebbe cambiare allenatore a fine stagione! Ecco uno dei nomi in pole position per rimpiazzare Baroni dal suo posto. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dalle pagine de Il Messaggero oggi in edicola, quest’oggi il direttore sportivo Marcello Fabiani ha scosso l’ambiente. Ecco le sue parole sull’eventuale sostituto dell’ex Verona che potrebbe essere anche conteso dai cugini giallorossi in Serie A. Le parole:

«Non ho mai avuto tecnici-pupazzo, le idee e le competenze vanno rispettate sempre. È vero che sono il responsabile dell’area tecnica ma un allenatore deve essere autonomo sul modulo e nelle scelte che ritiene più opportune senza l’interferenza di nessuno. I fatti diranno se poi queste mosse sono state giuste o sbagliate. La società osserva, i conti sono provvisori adesso. Bisogna confermare quanto fatto di buono da Baroni e dal gruppo sino adesso. Nel mirino di Lotito poi c’è sempre Vincenzo Italiano, ora al Bologna, che piace anche alla Roma per il dopo Claudio Ranieri.»