Ex Lazio, Baroni si accosta alla panchina del Verona! Ecco quanto emerso

Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, è sempre più un nome caldo per la panchina dell’Hellas Verona! Le ultime emerse

A volte il calciomercato preferisce i sentimenti alla logica, regalando colpi di scena degni di una sceneggiatura cinematografica. La scelta della guida tecnica non è mai solo una questione di moduli o lavagne tattiche, ma una scintilla capace di riaccendere una piazza intera. Lo sa bene l’Hellas Verona, che per archiviare le delusioni recenti e ripartire con un progetto solido ha deciso di sfogliare l’album dei ricordi più dolci, puntando con decisione su un ritorno romantico quanto inaspettato.

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Il clamoroso ritorno di Marco Baroni per ripartire subito forte

Non si tratta di una semplice voce estiva, ma di una trattativa concreta che sta scaldando i cuori dei tifosi gialloblù. L’obiettivo numero uno per la panchina degli scaligeri è Marco Baroni. Il tecnico ex Lazio, attualmente legato al Torino da un ricco contratto con scadenza fissata al 2027, è balzato in cima alla lista dei desideri del Direttore sportivo Sean Sogliano. I contatti tra le parti sono già stati avviati e, secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, la dirigenza veneta sta forzando i tempi per anticipare la concorrenza e chiudere l’accordo strategico nel minor tempo possibile.

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Le cifre e i dettagli per convincere Marco Baroni a sposare la causa

Scendere di categoria dopo le ultime importanti esperienze nel massimo campionato non è mai un passo semplice, ma il legame con la città veneta potrebbe fare la differenza. Stando a quanto riferito da Sky, l’intesa tra le parti sarebbe ormai vicinissima sulla base di una proposta dettagliata. Sul tavolo della trattativa c’è pronto un contratto biennale con un’opzione per una terza stagione, quest’ultima legata in modo vincolante al raggiungimento della promozione in Serie A. Una formula che tutela il club e, al contempo, stimola il tecnico a tentare una nuova scalata vincente.

L’incontro decisivo per blindare Marco Baroni sulla panchina gialloblù

Le prossime ore saranno quelle della verità, con un appuntamento in agenda che si preannuncia cruciale per limare gli ultimi dettagli burocratici, legati soprattutto alla risoluzione contrattuale del mister con i granata. L’ingaggio di Marco Baroni rappresenterebbe un segnale di enorme ambizione da parte dell’Hellas Verona, pronto ad affidarsi a un condottiero che conosce già l’ambiente e che possiede il carisma necessario per governare lo spogliatoio. La piazza aspetta con il fiato sospeso: la firma sul biennale potrebbe arrivare prima del previsto.