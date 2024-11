Baroni a LSC: «Il Porto è abituato a giocare partite di questo tipo, quindi mi aspetto una gara complicata»

Baroni, il tecnico biancoceleste ha parlato durante il pre partita della sfida contro il Porto rilasciando a caldo le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di LSC, Baroni a pochi minuti dalla partita di Europa League della Lazio contro il Porto ha rilasciato le sue considerazioni, esprimendosi cosi a riguardo

PAROLE – Questo è un avversario forte, abituato a giocare queste partite e che ha una forte identità. Oggi sarà una gara bella e difficile. Sappiamo come ci siamo arrivati, la squadra deve affrontare la sfida con personalità, gioia, voglia, dedizione e aiuto. Ci serve davvero un collettivo importante per giocare contro il Porto, che fa un calcio propositivo, lavora in verticale sugli esterni, in attacco e ha qualità a centrocampo. Da Tchaouna mi aspetto una crescita ulteriore, sta entrando sempre di più dentro il ruolo. Può fare gol, è pericoloso: ora deve calarsi nella ricezione della palla sull’esterno, nel venire dentro a giocare e nel dialogare con i compagni. Queste partite gli servono per crescere