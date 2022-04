De Laurentiis ha parlato del futuro del Bari, soffermandosi anche sulla Salernitana. Queste le sue dichiarazioni

De Laurentiis ha parlato del futuro del Bari, soffermandosi anche sulla Salernitana. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Lavoreremo per non lasciare ai tifosi qualcosa e non fare come quanto visto a Salerno. Noi cercheremo di gestirla in modo più ordinato, tutto qui».