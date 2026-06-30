Bargiggia: «Nazionale? In tanti non vogliono Mancini! Maldini non ha detto si, attendiamo»

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha rilasciato un’intervista esclusiva! Diversi i temi affrontati incentrati sul Mondiale e non. Le dichiarazioni

Il noto giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per analizzare il passaggio sofferto del Brasile di Ancelotti agli ottavi di finale del Mondiale, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra verdeoro. Ha, inoltre, commentato le clamorose eliminazioni di Germania e Olanda, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori.

Bargiggia ha poi spostato l’attenzione sul futuro della Nazionale Italiana, soffermandosi su strategie e prospettive per il rinnovamento della squadra. Infine, ha fatto il punto sulle ultime notizie di mercato in casa Inter, Milan e Juventus, evidenziando operazioni chiave e possibili mosse per la prossima stagione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulle dinamiche del calcio italiano e internazionale. Vi riportiamo un estratto di quanto proferito:

La grande assente al Mondiale è l’Italia. Chi è in vantaggio tra Conte e Mancini come nuovo CT e quante possibilità ci sono che Paolo Maldini diventi il nuovo DT?

«In questo momento Conte sembra tornato in vantaggio su Mancini perchè so che c’è una certa parte dell’establishment italiano che non vuole Mancini e uno di questi, da quello che so, è Marotta più altri dirigenti. Non lo vogliono per come ha lasciato la Nazionale e per altre ragioni quindi non c’è una risposta definitiva ma è una patata un pò bollente. Va considerato Conte in vantaggio a meno che Malagò, che aveva puntato su Mancini, in qualche modo lo imponga diciamo all’establishment del calcio italiano. Per il momento invece Maldini non ha detto sì quindi aspettiamo».

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