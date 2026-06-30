Sondaggio per Ghedjemis! Può essere il colpo per la fascia? Cosa filtra

La Lazio ha effettuato un sondaggio con l’entourage di Ghedjemis, esterno messosi in luce con il Frosinone. C’è da sciogliere il nodo economico

Il mercato estivo della Lazio si accende con una trattativa che profuma di talento e freschezza. La dirigenza biancoceleste è intenzionata a regalare al proprio tecnico un rinforzo di spessore per il reparto degli esterni d’attacco, individuando un profilo che nell’ultimo campionato cadetto ha letteralmente fatto saltare il banco a suon di gol.

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La Lazio punta su Ghedjemis per l’attacco

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome caldo sul taccuino del direttore sportivo capitolino è quello di Fares Ghedjemis. L’esterno offensivo ha chiuso una stagione da incorniciare in Serie B con la maglia del Frosinone, collezionando ben 15 gol e 3 assist in 37 partite. Il classe 2002, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con la nazionale dell’Algeria, è molto apprezzato a Formello sia per le sue indubbie qualità tecniche, sia per la carta d’identità verde che si sposa perfettamente con la linea societaria.

L’ostacolo economico per strappare Ghedjemis al Frosinone

Nelle idee del club, l’algerino andrebbe a ricoprire il ruolo di prima alternativa ai titolari Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen. Il giocatore è un mancino naturale che ama convergere partendo dalla fascia destra, prendendo di fatto il posto del partente Matteo Cancellieri. La trattativa con il Frosinone, fresco di promozione in Serie A, non si preannuncia affatto semplice: i ciociari valutano il proprio gioiello intorno ai 10 milioni di euro, una cifra considerata al momento elevata dal club capitolino.

Il piano della Lazio tra sanzioni e cessioni prima del colpo

I biancocelesti hanno comunque avviato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore. Prima di affondare il colpo definitivo, tuttavia, la società del presidente Claudio Lotito dovrà necessariamente sbloccare l’indice di liquidità. Per via delle sanzioni legate al mercato a saldo zero, il club biancoceleste dovrà prima concentrarsi sulla sfoltimento della rosa e sulle uscite per accumulare il tesoretto necessario da investire sul talento franco-algerino.