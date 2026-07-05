Bardi suona la carica: «Attendo la sfida di Coppa Italia! Sarà bello sfidare la Lazio»

Francesco Bardi, portiere del Mantova, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Le dichiarazioni

Il Mantova scalda i motori in vista del tanto atteso ritorno nel campionato cadetto. Mentre l’ambiente biancorosso attende con trepidazione la pubblicazione ufficiale del calendario di Serie B, la formazione di Francesco Modesto affronterà la Lazio. Il debutto ufficiale avverrà infatti nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia nella Capitale.

Ultimissime Lazio LIVE: il Milan stringe per Gila, il Porto insiste per Tavares e le novità sulle nuove piste

L’emozione di Bardi

A fare il punto sulle ambizioni e sullo stato d’animo dello spogliatoio ci ha pensato l’esperto portiere dei lombardi. Il Francesco Bardi ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’imminente esordio all’Olimpico: «Non vedo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo a Roma per sfidare una grande squadra come la Lazio».

Il coraggio di Francesco Bardi contro le big del campionato

Il portiere ha poi voluto tracciare la linea guida sul piano caratteriale, invitando i compagni a non farsi intimorire dal livello tecnico delle avversarie. Lo stesso Bardi ha blindato lo spogliatoio con parole chiare: «Sarà fondamentale affrontare ogni singola partita portando profondo rispetto a chiunque, ma senza mai mostrare timore. Dobbiamo giocarci le nostre carte a viso aperto, persino contro le rose che sulla carta dispongono di valori tecnici più elevati dei nostri».