Ballotta su Provedel: «Deve essere lui il titolare in casa Lazio, ma occhio a...» - Lazio News 24

Ballotta: ‹‹Provedel titolare, ma Mandas è una garanzia. La Lazio ha voglia di riscatto››

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi sul dualismo tra i pali biancocelesti tra Ivan Provedel e Christos Mandas, e analizzando il momento del club in vista dell’inizio del campionato.

Le parole di Ballotta su Provedel e Mandas

‹‹Il titolare deve essere sicuramente Provedel, se è tornato quello di un paio d’anni fa e ha risolto i suoi problemi fisici e mentali. Ha dimostrato di essere di buonissimo livello›› – ha dichiarato Ballotta – ‹‹Poi è vero, ha avuto qualche défaillance quest’anno e ha perso il posto, ma quando l’ho incontrato al 25° anniversario dello Scudetto l’ho trovato sereno. Se torna quello che conosciamo, non c’è nessun problema››.

L’ex estremo difensore della Lazio ha poi parlato del giovane Mandas: ‹‹Mandas è un portiere promettente, può migliorare tanto, ma al momento penso che il titolare debba essere Provedel››.

Sull’importanza delle alternative in rosa

Ballotta ha evidenziato l’importanza di avere una rosa profonda, anche tra i pali: ‹‹Oggi in ogni ruolo servono due giocatori sullo stesso livello, anche per i portieri. La Lazio è ben coperta. Non vedo lati negativi, l’importante è che ci sia una competizione sana, dove chi gioca meno si faccia trovare pronto››.

Sull’alternanza tra portieri

L’ex biancoceleste si è poi espresso contro il concetto di alternanza sistematica: ‹‹L’alternanza non fa bene. Ai miei tempi, se giocavi poco, sapevi che il tuo campionato era la Coppa Italia. Il ruolo del secondo portiere è delicatissimo: hai poche occasioni e, se sbagli, vieni subito etichettato come inaffidabile››. E conclude: ‹‹Quando giochi devi essere preparato, presente e non sbagliare nulla››.

Sul possibile riscatto della Lazio

Infine, Ballotta si è detto fiducioso sul futuro della squadra: ‹‹Si parte da una buona base. Gli stessi giocatori, dopo la scorsa stagione, avranno voglia di riscatto. Sarri è motivato e conosce il gruppo: dopo la pausa, avrà una carica diversa››. E avverte: ‹‹Attenzione al Como, ha fatto una buona squadra. Ma la Lazio è pronta››.