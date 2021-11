Ballotta: «Sarri ha portato un calcio diverso, ma ci sono dei problemi»

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato della sfida con la Juve e di Sarri in un’intervista. Le dichiarazioni

Ballotta, in un’intervista esclusiva concessa a Juventusnews24, ha parlato di Lazio Juve in programma sabato 20 novembre e di Sarri che affronterà proprio la sua ex sqaudra.

Le parole dell’ex portiere della Lazio.

SARRI – «Sarri ha portato un calcio diverso e il suo lavoro è indubbio, ma ci sono alcune problematiche ancora irrisolte, che non basta un risultato positivo per assimilare. La squadra ha avuto tanti alti e bassi di prestazioni e risultati; non siamo ancora arrivati al punto in cui ha in mano la squadra. Quando le cose non vanno pensa ai risultati, per permettere ai giocatori di lavorare in modo più sereno. La partita contro la Juve? Non si sono lasciati benissimo, ma stiamo parlando di professionisti, non è un grande problema: si sa che si incorre in queste problematiche quando fai questo mestiere».

