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Baldanzi nel pre partita: «C’è tanta rabbia e vogliamo andare a caccia di punti!»

Published

2 ore ago

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Baldanzi 19 06 2026

Tommaso Baldanzi, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita del match della 2a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Tommaso Baldanzi, giocatore del Genoa, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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RABBIA – «C’è sicuramente tanta rabbia, ma allo stesso tempo abbiamo una grande motivazione per reagire e fare bene. Contro il Napoli abbiamo disputato una prestazione importante e ora vogliamo dare continuità al lavoro fatto, cercando di conquistare punti».

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