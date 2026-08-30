Baldanzi nel pre partita: «C’è tanta rabbia e vogliamo andare a caccia di punti!»

Tommaso Baldanzi, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita del match della 2a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Tommaso Baldanzi, giocatore del Genoa, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 2a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

Calciomercato Lazio LIVE: le novità su Ratkov e Lazzari! Harder e Zhegrova nel mirino

RABBIA – «C’è sicuramente tanta rabbia, ma allo stesso tempo abbiamo una grande motivazione per reagire e fare bene. Contro il Napoli abbiamo disputato una prestazione importante e ora vogliamo dare continuità al lavoro fatto, cercando di conquistare punti».