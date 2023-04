Baldanzi alla Lazio? Parla il pres. Corsi: «E’ ancora presto per vederlo sul mercato»

Baldanzi, il giovane gioiello empolese è finito nel mirino della Lazio e a riguardo è intervenuto il presidente Corsi

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha parlato il presidente dell’Empoli Corsi, il quale ha commentato il futuro di Baldanzi accostato anche alla Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – Non vale solo per Baldanzi, ma anche per gli altri. Non conta ciò che si fa a dicembre, ma soprattutto quello che si fa nelle ultime dieci partite, specialmente se si parla di giocare in club più importanti.

Tutti devono confermare quanto fatto vedere, è decisivo per noi e per loro nell’ultima fase di campionato. L’idea comunque è quella di fargli completare la maturazione in casa prima di metterlo sul mercato. Pensiamo di potercelo godere ancora un anno. Lui e Fazzini devono completarsi prima di tutto fisicamente