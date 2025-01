Az Alkmaar-Roma 1-0, Parrott gela Ranieri e decreta l’addio agli ottavi diretti per i giallorossi

Az Alkmaar-Roma, termina con una sconfitta per i giallorossi che vedono allontanarsi definitivamente la possibilità di andare agli ottavi diretti

La serata di Europa League volge verso la sua conclusione, con la Lazio che tra pochissimo scenderà in campo per conquistare il pass diretto per gli ottavi. Obiettivo che non potrà più ambire la Roma di Ranieri, la quale a causa della sconfitta di Alkmaar contro l’AZ vede definitivamente sfumare il pass. A decidere la partita in Olanda è il gol al 80′ di Parrott