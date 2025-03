Aydin Lazio, Fabiani per il ruolo di esterno punta il turco

Condividi via email

Aydin Lazio, per il ruolo di esterno nello scacchiere di Baroni il ds biancoceleste osserva con particolare attenzione il turco del Fenerbahce

Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione estiva di calciomercato, la Lazio è già a lavoro per cercare di rinforzare da subito la rosa di Baroni, in vista della nuova annata per i biancocelesti.

Secondo quanto viene riportato da Sabah Sport, Fabiani starebbe lavorando al ruolo di esterno per lo scacchiere biancoceleste, e il nome che risulterebbe essere in auge è quello del turco del Fenerbahce Aydin.

Il sito sportivo spiega che non ci sarebbe sul calciatore solo la Lazio, ma anche il Marsiglia di De Zerbi e il Villareal, e la valutazione che da il club gialloblu è di 20 milioni