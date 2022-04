Avvocato Mignogna: «Scudetto 1915? Zero novità. La poca trasparenza della FIGC...»

L’avvocato Gian Luca Mignogna ha parlato a Radio Incontro Olympia dell’annosa vicenda dello scudetto 1915

«Sulla questione Scudetto dal punto di vista della FIGC, ahimè, non c’è nessuna novità. Purtroppo continuano a passare i mesi e non si intravede alcuna volontà di arrivare a definizione di questo procedimento che ormai comincia ad essere abbastanza datato. Lo dico con amarezza perché quando abbiamo cominciato avevamo determinati documenti in mano e già allora pensavamo fossero sufficienti per arrivare ad ottenere l’ex aequo. Infatti di lì a poco la Commissione nominata dal presidente Tavecchio stabilì che il principio dell’assegnazione a pari merito del titolo a Genoa e Lazio era corretta. Da allora qualcosa si è inceppato ma abbiamo trovato ancor più documenti che hanno chiarito in maniera rigorosa e scientifica questa vicenda. Il presidente Gravina, quando istituì la seconda Commissione della FIGC utilizzò proprio questi termini, criteri rigorosi e scientifici per stabilire la verità e il quadro che abbiamo ricostruito segue proprio questi due principi. La verità sulla vicenda ormai ha sciolto ogni dubbio, quel che doveva essere appurato è stato appurato: la FIGC nonostante questo continua ad essere silente e tutto questo non fa che alimentare ipotesi di complotto e di gestione poco trasparente della vicenda. I commenti sui social e le tante e-mail e messaggi Whatsapp che mi arrivano dimostrano che questa rivendicazione non sta venendo trattata con la giusta serietà ed equità: per smentire queste voci sarebbe ora per la Federazione di uscire allo scoperto, gettare il cuore oltre l’ostacolo e sancire il merito della Lazio e il diritto su quello Scudetto. Dico questo con amarezza perché ormai sono state anche tante le richieste di audizione in FIGC, richieste alle quali non è mai seguita alcuna risposta».