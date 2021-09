Avversarie Lazio Europa League, la Lokomotiv Mosca fermata dal Khimki

Avversarie Lazio Europa League, weekend amaro per la Lokomotiv Mosca che viene bloccata sullo 0-0 dal Khimki

La vittoria nel derby restituisce morale e convinzioni a una Lazio un po’ demotivata dalle recenti prestazioni. Che possa essere un punto di svolta? Se lo augura Sarri, così come i tifosi biancocelesti.

Ma non c’è tempo per festeggiare, il campo chiama e la Lazio giovedì è attesa dall’impegno in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Per la squadra russa il weekend è stato amaro: solo un pari per 0-0 contro il Khimki, terzultimo in classifica.