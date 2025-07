Avellino, parla Sounas: «Non vedo l’ora di cimentarmi con Pedro, è un esempio e un punto di riferimento per i giovani»

Avellino, Sounas: «Non vedo l’ora di cimentarmi con Pedro, è un esempio e un punto di riferimento per i giovani». Le parole

L’Avellino prosegue con determinazione il proprio ritiro estivo, con lo sguardo puntato sul prestigioso test amichevole contro la Lazio, in programma sabato sera a Frosinone, in occasione del Terzo Memorial Sandro Criscitiello. L’evento rappresenta non solo un importante momento sportivo, ma anche un’occasione per testare il livello della squadra biancoverde contro un avversario di Serie A.

Durante la trasmissione Notte Ritiro, format curato da Prima Tivvù, il centrocampista greco Dimitrios Sounas, classe 1994 e punto di riferimento del centrocampo irpino per dinamismo e visione di gioco, ha condiviso le sue impressioni sulla partita imminente. Sounas ha sottolineato quanto sia stimolante confrontarsi con una squadra del calibro della Lazio, guidata da un tecnico esperto come Maurizio Sarri, noto per il suo stile di gioco offensivo e la capacità di valorizzare il collettivo.

Particolare attenzione è stata riservata a Pedro , attaccante spagnolo ex Barcellona e Chelsea, riconosciuto per la sua rapidità, tecnica sopraffina e fiuto del gol. “Pedro ha una qualità fuori dal comune,” ha dichiarato Sounas. “Affrontare giocatori come lui è un’opportunità per crescere e migliorare, sia a livello individuale che di squadra.”

L’incontro con la Lazio sarà un banco di prova fondamentale per valutare il lavoro svolto in ritiro, in vista della nuova stagione. L’organizzazione del Memorial Sandro Criscitiello, dedicato al compianto giornalista campano, aggiunge un valore simbolico all’appuntamento, rafforzando il legame tra sport, memoria e territorio.

PAROLE – «La partita contro la Lazio? Tutto il gruppo è orgoglioso di aver fatto sognare una città, un popolo intero e sabato magari ci sarà questo altro bel test che potrà far passare una bella serata ai tifosi e a noi, di cimentarsi di una top squadra in Italia. Non vedo l’ora di cimentarmi con Pedro, è un esempio, un punto di riferimento per i giovani e non vedo l’ora di poterlo incontrare»