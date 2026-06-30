Gila, Napoli e Atalanta si contendono il centrale! Lotito abbassa le pretese sul prezzo

Gila, Napoli e Atalanta si contendono il difensore spagnolo! Lotito ha abbassato le pretese sul prezzo ma non include contropartite tecniche

Il futuro di Mario Gila è a un bivio decisivo. Il difensore spagnolo della Lazio è diventato l’oggetto del desiderio di due big del nostro campionato, pronte a darsi battaglia in questa sessione di calciomercato. Il club biancoceleste ha aperto alla cessione, ma detta le sue rigide condizioni economiche.

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Il Napoli si muove per primo

I partenopei si sono mossi con largo anticipo per assicurarsi le prestazioni del centrale. Il Napoli ha individuato nello spagnolo il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e ha avviato i primi contatti concreti. Il club biancoceleste, dal canto suo, ha inizialmente sparato alto chiedendo 30 milioni di euro cash, ma nelle ultime ore le pretese sono scese. Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, l’intesa tra i club potrebbe essere raggiunta sulla base di 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus, una cifra che avvicina sensibilmente il giocatore all’addio.

Il blitz a sorpresa dell’Atalanta per Mario Gila

Nelle ultime ore, però, la corsa al difensore si è arricchita di un colpo di scena. L’Atalanta è scesa in campo a sorpresa per il centrale, accelerando i contatti soprattutto dopo il recente infortunio occorso a Isak Hien. I bergamaschi stanno valutando con estrema serietà il profilo dello spagnolo per non farsi trovare scoperti in difesa.

La Lazio rifiuta contropartite

La strategia dei biancocelesti resta chiara: solo soldi cash. La Lazio sta infatti rifiutando qualsiasi contropartita tecnica. Il Napoli aveva accennato ai profili di Rafa Marín e Lorenzo Lucca, mentre l’Atalanta ha provato a inserire nuovamente Daniel Maldini e Mitchel Bakker. A sinistra, tuttavia, i capitolini si sentono coperti con Alfonso Pedraza e Luca Pellegrini (anche in caso di addio di Nuno Tavares). Una scelta, quella di rifiutare scambi per Mario Gila, che potrebbe rallentare l’affare, ma la trattativa resta caldissima.