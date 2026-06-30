Mercato Lazio, previsto sondaggio per Piccoli! La verità su Lucca e Zaniolo

Mercato Lazio, in questi giorni il club biancoceleste effettuerà un sondaggio per Piccoli! Il punto anche sugli obiettivi Lucca e Zaniolo

La Lazio ha una priorità assoluta sul mercato: regalarsi un nuovo attaccante. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per scovare il profilo ideale da inserire nel proprio scacchiere offensivo e le prossime giornate potrebbero essere quelle decisive per sbloccare la situazione.

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Niente contropartite, si complica la pista Lucca

Nelle ultime ore l’identikit del nuovo centravanti ha sfiorato profili già noti. Come anticipato nei giorni scorsi, alla squadra capitolina è stato proposto Lorenzo Lucca. Tuttavia, il club per il momento non intende aprire all’inserimento di contropartite tecniche, specialmente all’interno della maxi operazione legata a Mario Gila, difensore che piace moltissimo al Napoli ormai da un mese. Resta da capire se il club biancoceleste cambierà strategia per l’ex Udinese, ma la necessità di acquistare una punta resta impellente.

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Sondaggio in arrivo per Piccoli

La vera novità di queste ore porta però a un altro nome per il reparto avanzato. Come rivelato da Alfredopedulla.com, nei prossimi giorni i capitolini effettueranno un sondaggio esplorativo per Roberto Piccoli. L’attaccante, trasferitosi la scorsa estate alla Fiorentina per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, è un profilo che stuzzica la dirigenza. I biancocelesti faranno un tentativo concreto per capire i margini di manovra con i viola e strappare il sì per l’ex Cagliari.

Il punto su Zaniolo

Se la pista che porta a Firenze si scalda, si raffredda invece un’altra suggestione di mercato. Non trovano infatti conferme le voci su un interessamento avanzato per Nicolò Zaniolo. L’ex Roma è attualmente concentrato sulle dinamiche legate all’adeguamento contrattuale con l’Udinese. Ad oggi, la Lazio non ha effettuato sondaggi o manifestazioni d’interesse concrete per il fantasista, preferendo virare i propri radar su altri obiettivi per l’attacco.