Incerto il futuro di Nuno Tavares! Non solo Besiktas, anche Porto e Fiorentina sondano il portoghese

E’ incerto il futuro di Nuno Tavares alla Lazio! Si registrano diverse squadre interessate all’esterno portoghese: non solo Besiktas, ma anche Porto e Fiorentina

Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio è sempre più un rebus. Arrivato con grandi aspettative, l’esterno portoghese manifesta un persistente “mal di pancia” e il suo orientamento attuale sarebbe quello di lasciare la Capitale. La dirigenza biancoceleste non si opporrà alla cessione, ma ha già fissato il prezzo per il suo cartellino.

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Il Besiktas ci riprova

Le ultime indiscrezioni di mercato svelano novità importanti sul fronte internazionale. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi sondaggi da parte del Besiktas, club turco che aveva già corteggiato con forza il giocatore lo scorso gennaio. Il tecnico Vincenzo Italiano è un grande estimatore del portoghese e spinge per averlo in rosa. Fino a questo momento l’esterno non ha aperto al trasferimento in Turchia, ma la trattativa resta da monitorare.

Ritorno a casa? L’ipotesi Porto

Attenzione però alle possibili sorprese e ai romantici ritorni alle origini. Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, l’allenatore Francesco Farioli si è mosso concretamente per portare Nuno Tavares al Porto. Per l’esterno sinistro (legato alla Lazio da un contratto con scadenza 2029) si tratterebbe di un suggestivo ritorno a casa, una destinazione che potrebbe far vacillare le sue attuali riserve e accelerare l’addio all’Italia.

L’ombra della Fiorentina e la valutazione di Nuno Tavares

Sullo sfondo non mancano le big di Serie A. Anche la Fiorentina ha effettuato un sondaggio esplorativo negli ultimi giorni per capire i margini di manovra. La preferenza di Claudio Lotito e della dirigenza laziale resta comunque quella di cedere il calciatore all’estero, evitando di rinforzare una diretta concorrente in campionato. La richiesta economica della Lazio è inizialmente più alta, ma l’impressione è che l’accordo definitivo per la partenza di Nuno Tavares si possa trovare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.