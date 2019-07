AURONZO DAY 12 – Lazio, Andrè Anderson: «Rispetto chi c’è da tempo, ma voglio giocare!»

Anche Andrè anderson tra i protagonisti di Lazio-Virtus entella. Il brasiliano ha poi commentato il suo momento e fissato gli obiettivi stagionali

La Lazio ne fa cinque alla Virtus Entella. A segno Luis Alberto, Correa e Patric, ma tra i protagonisti anche Andrè Anderson. Il brasiliano ha illuminato con qualche bella giocata, strappando applausi tra il pubblico. A fine gara, il giocatore ha commentato la prestazione a Lazio Style Radio: «Stiamo facendo bene, è questo che importa. Continuiamo così. La mia esperienza alla Salernitana? Salerno è una piazza difficile. Lì ho fatto bene, mi è stato utile per fare esperienza. I miei compagni? Sono troppo forti, li seguo. Per me così è più facile. Ci sono giocatori fortissimi qui. Voglio giocare, ma devo rispettare chi c’è da tempo. Il mio obiettivo è essere qui e lavorare».