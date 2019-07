Lazio, stabilita la data di presentazione del calendario di Serie A

Lunedì 29 luglio alle ore 18.45 presso gli studi Sky verrà presentato il calendario della prossima stagione di Serie A

E’ stata stabilita la data in cui verrà presentato il calendario della prossima stagione di Serie A. Lunedì 29 luglio dalle ore 18.45 negli studi di Sky verranno resi noti gli accoppiamenti relativi al campionato che inizierà il week-end del 23-24 agosto. Il campionato terminerà, invece, il 24 maggio. Previsti tre turni infrasettimanali (mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile). Quattro saranno le pause per gli impegni delle Nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo. Come anticipato, non ci sarà il boxing day: la sosta invernale è prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio. Bocciata, infine, l’ipotesi di un girone di ritorno non speculare rispetto a quello d’andata: i criteri saranno quelli tradizionali.