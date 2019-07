AURONZO DAY 13 – Seduta mattutina a ritmi bassi: ok Caicedo, differenziato per Lucas Leiva

AURONZO DAY 13 – Sintesi, foto e video della seduta di allenamento sostenuta dalla Lazio giovedì 25 luglio 2019

AURONZO DAY 13 – Ci ha messo un bel po’ questa mattina la Lazio prima di mettere piede sul terreno dello Zandegiacomo. Avendo giocato ieri l’amichevole contro la Virtus Entella, il tecnico Simone Inzaghi ha posticipato di circa un’ora l’inizio degli allenamenti. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, la squadra è scesa in campo per delle esercitazione blande. Assenti Adamonis, Jorge Silva, Luis Alberto e Adekanye oltre ai lungodegenti Marusic e Durmisi. Infine pomeriggio di riposo oggi per i biancocelesti, appuntamento direttamente a domani mattina.

CAICEDO E LUCAS LEIVA – Con un po’ di ritardo rispetto al gruppo si è visto anche Felipe Caicedo, che ieri non ha preso parte all’amichevole (ecco il perchè). L’ecuadoriano ha svolto un po’ di esercizi col pallone sotto gli occhi vigili del prof. Ripert. Buone notizie anche per Lucas Leiva: il brasiliano ha iniziato un lavoro atletico differenziato insieme al vice Farris e al preparatore Rocchini. E’ la prima parte del protocollo riabilitativo stabilito dallo staff medico.