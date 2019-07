Infortunio Caicedo: condizioni e tempi di recupero

Infermeria Lazio – Felipe Caicedo non ha preso parte alla sfida con l’Entella: tutte le info sul suo infortunio e sui tempi di recupero

Buone risposte sono arrivate nel pomeriggio di ieri. La Lazio ha servito un pokerissimo in amichevole alla Virtus Entella (clicca QUI per leggere il tabellino), mettendo in evidenze uno buono stato di forma soprattutto in attacco. Già carico per la nuova stagione Joaquin Correa (autore di una doppietta), mentre nella ripresa hanno avuto spazio Adekanye e André Anderson. Il brasiliano è stato adattato al ruolo di seconda punta, vista l’assenza di Felipe Caicedo: l’ecuadoriano comunque non desta preoccupazione, si è fermato solo in via precauzionale. Considerati i pesanti carichi degli ultimi giorni, lo staff tecnico ha ritenuto opportuno tenerlo a riposo. Niente paura dunque, sabato contro il Mantova sarà nuovamente in campo.