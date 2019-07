AURONZO DAY 12 – Flavio e Francesco in campo, poi test tattici per la sfida con l’Entella

Nuova mattinata di lavoro per la Lazio ad Auronzo di Cadore in vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro la Virtus Entella

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – I due gruppi restano i medesimi, la squadra si allena sui calci da fermo.

AGGIORNAMENTO ORE 10 – Dopo qualche minuto di ‘rubabandiera’, la squadra è pronta per le prove tattiche in vista dell’amichevole. Il gruppo viene diviso in due schieramenti: da una parte i non fratinati, composti da Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony, Correa e Immobile; dall’altra i fratinati sono Vavro, Jorge Silva, Wallace, Patric, Milinkovic, Cataldi, Lulic, Anderson e Adekanye, Il primo schieramento sarà quello che, con tutta probabilità, giocherà dal 1′ contro la Virtus Entella.

Nuova mattinata di lavoro per la Lazio ad Auronzo di Cadore in vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro la Virtus Entella. Prima di iniziare la seduta, foto per i ragazzi di Inzaghi insieme a Flavio e Francesco, i due gemelli tifosissimi biancocelesti, che da anni lottano contro una grave malattia. Dalle gradinate dello ‘Zandegiacomo’ arrivano gli applausi dei tifosi. Subito dopo, consueta fase di riscaldamento per la squadra che si sposta sul campo adiacente a quello centrale. Allenamento differenziato per i portieri, che lavorano agli ordini di Grigioni. Assenti Caicedo, Adamonis, Marusic, Leiva e Durmisi. Torna in campo Vavro.