Atalanta Lazio è anche Zapata contro Immobile: numeri a confronto

In Atalanta Lazio ci sarà la sfida nella sfida tra Ciro Immobile e Duvan Zapata: i numeri dei due attaccanti a confronto

Poche ore e ci siamo. Tra poco al Gewiss Stadium di Bergamo scenderanno in campo Atalanta e Lazio, per il match valido per l’undicesima giornata di campionato. Sfida nella sfida sarà quella tra i due attaccanti delle rispettive squadre: Ciro Immobile e Duvan Zapata.

I NUMERI DI ZAPATA – Nelle 15 volte che il numero 91 nerazzurro ha affrontato i biancocelesti, ha realizzato tre gol, In campionato ha una media di un gol ogni 121 minuti, contro quella dell’avversario biancoceleste di uno ogni 98′.

I NUMERI DI IMMOBILE – Il centravanti della Lazio ha realizzato 8 gol in campionato ed e pronto a guidare la squadra di Sarri alla conquista dei tre punti, lì dove trovò il suo primo gol in maglia biancoceleste il 21 agosto 2016. Un eventuale gol gli permetterebbe di aggangiare Piola come miglior marcatore a 159 reti.