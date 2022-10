Atalanta-Lazio, Sarri punta su Felipe Anderson falso nove

Per la gara di domani tra Atalanta e Lazio Sarri è pronto a lanciare Felipe Anderson falso nove: le alternative sono Cancellieri e Milinkovic

La rifinitura di oggi alle ore 11 sarà decisiva per sciogliere le ultime riserve ma Maurizio Sarri ha ben chiara in testa la formazione con la quale la sua Lazio affronterà domani l’Atalanta a Bergamo.

Il favorito per il ruolo di vice Immobile è Felipe Anderson, pronto ad essere schierato nel ruolo di falso 9 con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Le alternative sono due e rispondono ai nomi di Cancellieri e Milinkovic-Savic ma, come riferito dal Corriere dello Sport, restano ipotesi non troppo concrete. A centrocampo il ballottaggio è tra Vecino, favorito, e Luis Alberto. Accanto a Romagnoli Patric e Casale, ieri provato al fianco dell’ex Milan, si giocano il posto. Sarri è pronto ad aggrapparsi anche alla Cabala: nell’era Gasperini i biancocelesti sono la squadra che ha segnato più gol alla Dea (22 in 12 sfide). Il Comandante spera di confermare il trend e di tornare a Roma con dei punti.