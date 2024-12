Atalanta al lavoro in vista della Lazio: possibile un rientro per Gasperini

Atalanta al lavoro in vista della partita contro la Lazio: le condizioni di Retegui e un possibile recupero per Gasperini

Novità molto importanti (e positive) in casa Atalanta in vista della sfida con la Lazio: ecco il report da Zingonia dopo l’allenamento odierno.

COMUNICATO – «Scamacca abbandona le terapie allenandosi individualmente, recupero vicino per Scalvini: oggi sessione individuale in campo. Su Retegui terapie aspettando accertamenti diagnostici dell’Atalanta.

Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco contro l’Empoli; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera. Domani seduta mattutina, Mercoledì giorno libero, giovedì seduta pomeridiana».