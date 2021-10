Atalanta Lazio, probabili formazioni: tornano Leiva e Hysaj

Probabili formazioni di Atalanta-Lazio: Sarri gestisce le forze, in vista dei prossimi impegni. Tornano Hysaj e Leiva

Mancano ormai poche ore ad uno dei big match più attesi per i tifosi biancocelesti: Atalanta–Lazio. La squadra di Sarri cerca la tanto desiderata continuità e la gara di domani sarà uno step fondamentale in questo percorso di crescita ormai intrapreso. In vista dei prossimi appuntamenti (prima il Marsiglia, poi la Salernitana), il tecnico gestirà le forze mescolando un po’ le carte: Hysaj dovrebbe riprendersi la corsia di sinistra, mentre a centrocampo Basic e Leiva potrebbero tornare in coppia. Il tridente d’attacco resta comunque intoccabile con Pedro e Felipe Anderson alle spalle di Immobile.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Pezzella, Pašalić, Miranchuk, Piccoli, Muriel. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Patric, Radu, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto, Moro, Romero, Muriqi. All.: Sarri.