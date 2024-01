Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Atalanta-Lazio, a pochi giorni dalla sfida di Bergamo queste dovrebbero essere le probabili scelte di Gasperini e Sarri

Dopo il Napoli domenica per la Lazio arriva un difficile incrocio in trasferta contro l’Atalanta che non può assolutamente fallire. A pochi giorni dalla partita, i due tecnici ovvero Gasperini e Sarri non hanno sciolto i dubbi di formazioni e queste dovrebbero essere le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni