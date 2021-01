Atalanta Lazio, i diffidati: difesa della Dea a rischio per la prima di ritorno

Due volte in quattro giorni Atalanta-Lazio, in campionato si gioca il 31: ecco chi rischia di saltare il match del Gewiss Stadium

La Lazio sfiderà l’Atalanta a Bergamo il 27 gennaio in Coppa Italia e il 31 gennaio in campionato per la prima giornata di ritorno. Attenzione però alla situazione dei diffidati. Nella Lazio i calciatori che in caso di cartellino giallo col Sassuolo salterebbero la partita di Serie A sono Caicedo, Escalante, Fares e Hoedt. Nella Dea tre titolarissimi: Djimsiti, Toloi e Gosens, che dovranno prestare grande attenzione a non essere ammoniti nel match contro il Milan di San Siro.