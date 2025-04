Atalanta Lazio, è dominio biancoceleste nella top 5 dei bomber del match: il curioso dato

Atalanta Lazio, a poche ore dalla partita di Bergamo contro i nerazzurri analizziamo il dato relativo ai bomber della sfida: la statistica

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, tra poche ore torna in campo la Lazio la quale ha come obiettivo quello di riscattarsi dopo il Torino, ma in particolar modo quello di non perdere terreno in ottica zona Champions.

Il match è dal coefficiente di difficoltà elevato, visto che i biancocelesti dovranno fare i conti contro l’Atalanta di Gasperini. Ma quali sono i bomber della partita? Secondo un dato statistico analizzato da Transfermarket, la top 5 della sfida è tutta a tinte capitoline visto che a comandare la classifica è Signori con ben 8 gol.

Il resto della classifica è composta tutta da grandissime icone calcistiche ossia: Immobile con 6 gol, 5 Piola, 5 Milinkovic-Savic e per l’Atalanta solo Caniggia con 4