Atalanta Lazio 0-0, termina a reti bianche il primo tempo della sfida al Gewiss: il punto sul match dei biancocelesti

Atalanta Lazio 0-0, termina una prima frazione di grande intensità: il punto sul match

Termina il primo tempo tra Atalanta Lazio 0-0 con grande intensità ma poche occasioni. Entrambe le squadre hanno studiato l’avversaria senza mai sfondare la retroguardia. A riprova di questo vi è la statistica sulle conclusioni che evidenzia come nessun tiro sia stato calciato nello specchio della rete in questi primi 45 minuti ma contrasti intensi.

Ora ci si attende un secondo tempo dove le due squadre rischieranno qualcosa di più per provare ad aggiudicarsi i tre punti in questa delicatissima sfida di Serie A che mette in palio punti Champions preziosissimi