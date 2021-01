Atalanta, la Lazio si concede il “double” a Bergamo

La Lazio passa il turno col Parma e trova l’Atalanta, che aveva battuto il Cagliari 3-1 al Gewiss Stadium la scorsa settimana, assicurandosi i quarti di Coppa Italia. Mercoledì prossimo alle ore 17.45 è in programma Atalanta-Lazio, chi passa il turno affronterà la vincente di Napoli-Spezia. La Lazio sfiderà la compagine orobica in terra lombarda anche domenica 31 gennaio in campionato alle ore 15. Due appuntamenti in neanche quattro giorni, un doppio scontro con Gasperini da cui Inzaghi vuole tornare ad essere vincitore: la vittoria a Bergamo per i biancocelesti manca dal primo scontro diretto con Inzaghi in panchina il 21 agosto 2016, nella circostanza finì 4-3 per gli ospiti. Prima, però, il Sassuolo.