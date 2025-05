Gasperini sogna la Champions, ma con la Lazio alle calcagna.

Gasperini e la sua Atalanta volano verso la Champions League, attualmente terzi in classifica con 68 punti. La Lazio, quarta, resta in scia e tiene vivo il sogno europeo. Il tecnico nerazzurro, elogiato per il suo gioco offensivo e la valorizzazione dei giovani, ha trasformato la Dea in una realtà stabile ai vertici.

Ma Baroni non molla: i biancocelesti vogliono sorprendere. La corsa è aperta e ogni punto sarà determinante. Chi saprà gestire meglio la pressione nelle ultime giornate?