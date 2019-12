Atalanta, Gasperini: «La Lazio sta facendo cose incredibili!»

Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine di Atalanta-Milan parlando anche di Lazio

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan parlando anche di Lazio. Ecco le parole dell’allenatore piemontese.

PARLA GASPERINI – «Vogliamo arrivare in Europa, magari sarà nuovamente la Champions. È difficile perché Juventus e Inter sono inarrivabili, la Lazio sta facendo cose davvero incredibili e anche la Roma sta uscendo bene. Siamo in quel gruppetto di squadre e si vedrà in primavera. L’Europa per me e l’Atalanta può diventare una costante: questo è il quarto anno e l’ambizione è restarci».