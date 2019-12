Supercoppa, concentrazione al massimo: nessuna cena di gala e tanto riposo

Supercoppa, mister Inzaghi ha chiesto massima concentrazione alla squadra in vista della gara di oggi

Servirà la massima concentrazione per portare a casa il risultato. Nessuna distrazione, non bisogna sentirsi arrivati ma stare con i piedi ben saldati per terra.

La Lazio si prepara per la sfida di questa sera e mister Inzaghi ha imposto poche e semplici regole: riposo e concentrazione. Per questo, come riporta Il Messaggero, nella serata di ieri è stata annullata la “Dinner Gala” prevista al Four Season Hotel dove alloggiano i biancocelesti. Una cena classica e poi tutti a letto a riposare. Sveglia alle 9.30 questa mattina, risveglio muscolare e pranzo fissato invece per le 12:45. Riposo ancora nel pomeriggio e poi riunione tecnica alle 18:05.