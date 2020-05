Serie A, dall’Assemblea di Lega arriva l’unanimità per la ripresa

Oggi si è tenuta l’Assemblea di Lega per cercare di capire il futuro della Serie A: tutti e 20 le società sono a favore della ripresa

Sono giorni decisivi, questi, per la Serie A. Ieri si è tenuta la riunione in FIGC, mentre nella mattinata odierna c’è stata l’Assemblea di Lega.

Dall’incontro delle 20 società filtra ottimismo: tutti sono favorevoli alla ripresa del campionato, come rivela il Corriere dello Sport. E’ stato presentato un nuovo protocollo e delle idee per il calendario. La data su cui si punta rimane quella del 9-10 giugno, giocando la Coppa Italia. Si lavora per non andare oltre la deadline imposta dalla Uefa.